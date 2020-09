Anna Tatangelo “attillatissima”: in studio di registrazione si presenta così, una bomba sexy

02 settembre 2020 a

Anna Tatangelo è tornata in grande stile in questo 2020, al punto che in molti già la definiscono la nuova regina della trap. Il suo cambiamento è piaciuto molto a giudicare dal successo del suo ultimo singolo, Guapo, che ha già sfondato il muro dei 7 milioni di visualizzazioni. L’artista 33enne, reduce dalla separazione con Gigi D’Alessio e da un cambio di look piuttosto spinto, ha deciso di festeggiare condividendo con i suoi fan con uno scatto a metà tra il simpatico e il sensuale. Maglietta super attillata e pantaloni da palestra, la Tatangelo è da mozzare il fiato come al solito: di sicuro i suoi “seguaci” sui social hanno apprezzato.

