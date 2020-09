Barbara D'Urso, la foto ‘rubata' a Pomeriggio 5: “Dove vai vestita così?”, seduzione estrema

03 settembre 2020 a

Barbara d’Urso è ormai abituata a far discutere, anzi probabilmente non sarebbe inesatto definirla la regina delle provocazioni. Sì perché a 63 anni la conduttrice di Canale 5 ha ancora un fisico strepitoso che ogni tanto esibisce ai suoi fan con un certo piacere, nonostante non manchino le critiche spesso cattive ed esagerate di chi non sopporta il suo modo di essere e di fare televisione. È il prezzo da pagare quando si è così tanto popolari, ma la d’Urso ormai ci ha fatto l’abitudine e tira dritto per la sua strada. Barbara è pronta a tornare in onda con Pomeriggio 5 a partire da lunedì 7 settembre, intanto ha condiviso con i fan una foto dagli studi. “Stesso posto, stessa foto ogni anno. Sto per arrivare”, ha commentato la d’Urso, ritratta in un outfit molto giovanile, con shorts inguinali e camicetta. Tantissimi gli apprezzamenti nei suoi confronti, così come non sono mancate le critiche: “Ma dove vai vestita così a 63 anni?”, è proprio vero che non si può piacere a tutti.

