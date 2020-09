Elisabetta Gregoraci, ma è completamente nuda? Lo scatto "al limite" che scatena il sospetto

03 settembre 2020 a

a

a

Per introdurre la foto che potete vedere qui sotto le basta un cuoricino rosso. Si parla di Elisabetta Gregoraci, sempre al top su Instagram. Già, la carica erotica dell'ex moglie di Flavio Briatore è davvero incontenibile. Soprattutto se a coprirla c'è soltanto un body color carne e una collana di perle. Sorriso dritto in camera e fisico impeccabile, la conduttrice di Made in Sud si mostra come la potete vedere qui sotto. Come detto, il body color carne crea una sorta di equivoco, un effetto nudo-integrale che manda letteralmente in tilt i suoi fan. L'effetto-camouflage è infatti impeccabile, a prima vista la Gregoraci, per la gioia dei suoi fan, sembra effettivamente senza veli...

“Fine di questa strana estate”. Elisabetta Gregoraci, l'ultimo (strepitoso) bikini prima del GF Vip: sembra una scultura | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.