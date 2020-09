Georgina Rodriguez, ma davvero? Che disastro sul red carpet a Venezia, cosa spunta sotto la giacca: imbarazzo siderale

04 settembre 2020 a

a

a

Georgina Rodriguez ha catturato l’attenzione di tutti con il suo arrivo a Venezia per la 77esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematofragica. La compagna di Cristiano Ronaldo ha incantato i presenti con una sfilata impeccabile sul red carpet ed un abito da sera color cipria che aderiva in maniera perfetta sul suo corpo strepitoso e abbronzatissimo. La Rodriguez è stata però vittima di una piccola svista quando al momento dell’arrivo si è fermata per salutare i fotografi: il suo outfit completamente bianco ha stregato tutti, anche quelli a casa che hanno potuto ammirarlo tramite un video pubblicato proprio da Georgina. Peccato però che lady Ronaldo si sia resa protagonista di una piccola gaffe: non è passato inosservato il dettaglio dell’etichetta non rimossa all’interno della giacca.

Belen Rodriguez, terremoto acquatico: emerge il lato B ed è nudo integrale, la mano non basta...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.