Justine Mattera, fuochi di fine estate: aspetta l'aperitivo così, una foto molto "generosa"...

L'estate è finita? Non proprio. Non solo per una ragione di mero calendario, ma anche perché a infuocarla in queste battute finali ci si mette la solita Justine Mattera, con i suoi scatti bollenti dati in pasto al folto popolo di seguaci che segue il suo profilo Instagram. E così eccola, la biondissima showgirl, mentre come spiega nella didascalia sta "aspettando l'happy hour", il tutto dal Grand Hotel di Alassio, in Liguria. E l'aperitivo lo si attende rigorosamente in bikini, un due pezzi verde e marrone, molto elegante, con il quale si mostra nella foto. Il generoso décolleté e le movenze di Justine Mattera fanno il resto, in un primo piano molto sexy delle sue abbondanti forme. Fuochi di fine estate, insomma, molto apprezzati dai suoi fan.

Costume trasparente e senza spallina. Justine Mattera, un "grosso" problema con il seno: esce tutto | Guarda

