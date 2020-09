Valentina Nappi sconcerta l'Italia: "Un uomo che si masturba in treno...". Travolta dagli insulti

11 settembre 2020 a

"Uno che si masturba in treno dovrebbe farti ridere". Valentina Nappi, attrice salernitana diventata diva dei film per adulti negli Usa e nota per le sue posizioni politiche anti-leghiste, scandalizza le donne definendo "sessuofobe" chi protesta contro gli esibizionisti in pubblico. La rivolta è talmente tambureggiante che l’hashtag #valentinanappi nel giro di poche ore è entrato tra le "tendenze" di oggi su Twitter.

I commenti questa volta sono praticamente tutti contro la 29enne campana: "Siamo esseri dotati di cervello e possiamo tenere a bada i nostri istinti", "Ma quando le togliamo di mezzo le donne che non supportano le donne? Le donne che trattano molestie e abusi come un qualcosa che si può prevedere e controllare?", "Non è la visione di un caz***o che spaventa le donne. È che se siamo in treno e l'uomo esce il caz***o non è normale, se un uomo si tocca mentre passiamo per strada e ci segue non è normale e potrebbe violentare o fare altro con la ragazza. Non è un porno ma la realtà". Qualche ora prima, la Nappi aveva denunciato una fantomatica campagna degli "ultracattolici" contro di lei, con tanto di minacce.

