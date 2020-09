Mara Venier e Romina Power a Domenica In, gelo. "Ma chi te lo fa fare?", "Domanda cafona e poco elegante"

13 settembre 2020 a

a

a

Si sa, Mara Venier e Romina Power sono amiche per la pelle, ma forse questa volta l'ex moglie di Albano Carrisi ha esagerato. Ospite per l'ennesima volta di Domenica In (qualcuno ha parlato di sfida aperta al Guinness mondiale delle presenze nella stessa trasmissione), la simpatica Romina ha azzardato con la confidenza e rivolta alla padrona di casa se ne è uscita con una battuta piuttosto infelice: "Ma chi te lo fa fare di condurre ogni domenica questo programma?". La Venier accoglie l'ironia a denti stretti, i telespettatori che seguono il salotto di Raiuno e commentano, fedelmente, su Twitter lo spettacolo parlano di "cafonata" e frase "tutto fuorché elegante", e c'è chi giura addirittura di aver intravisto una Venier "incaz***a" per lo sgarbo.

"Me ne sono fregata". Bomba in Rai, il gesto "proibito" con cui la Venier ha eluso le regole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.