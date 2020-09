Antonella Mosetti, provocazione finale: "Perdona le mie labbra che...", solo una canotta a coprirla

15 settembre 2020 a

a

a

Fresca di ispirata a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso, Antonella Mosetti è tornata ad ammaliare le decine di migliaia di persone che la seguono sui social con un autoscatto che non passa di certo inosservata. Indossando soltanto una maglietta, la 45enne si mostra nella solita forma strepitosa e con un make up piuttosto definito. Il tutto corredato da una citazione di Ridley Scott, lei che ama accompagnare le sue foto con delle frasi prese dalla letteratura o dal cinema. “Vorrei passare tutta la vita con una dea irrazionale e sospettosa, con un assaggio di gelosia furibonda, come contorno e una bottiglia di vino che abbia il tuo sapore e un bicchiere che non sia mai vuoto… Perdona le mie labbra che trovano gioia nei posti più inaspettati”.

