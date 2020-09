Grande Fratello Vip, la prima doccia sexy: "mezza nuda per casa", Dayane Mello sfida la censura

Francesco Fredella 15 settembre 2020 a

Aveva promesso di girare nuda per casa. È stata di parola, Dayane Mello. La sua doccia è sexy: temperatura altissima nella casa del Grande Fratello vip. E i maschi della casa osservano stupiti. Da Enok a Pretelli: cala il gelo. Dayane è una bomba sexy. Bellissima. Ad un certo punto si confida col fratello di Balotelli. Una lunga chiacchierata in cui dice: “Mi fanno incavolare i social, parlano senza sapere. Ti giudicano, mi chiamano la regina dei reality. Sì li ho fatti, ma non così tanti. E poi mi piace fare cose diverse. Ma mi attaccano e mi insultano perché dicono che lascio sola mia figlia, non è vero. Le ingiustizie mi fanno inca**are. Io non piaccio perché sono una persona semplice. La gente non sa quanto mi ferisce quando parla di mia figlia. Io l’ho voluta tanto, volevo essere mamma già a 19 anni. Sono una brava mamma perché la mia mi ha abbandonata quando avevo 4 anni”.

Intanto, le donne piangono. È già servita la prima crisi di nervi. La Vento e la De Blank vogliono mollare. Poi ci ripensano. Flavia pensa alla sua casa. Vorrebbe tornare lì. “Stanotte ho sognato i miei 7 cani. Sento il loro richiamo, penso a come stanno, ho dedicato la mia vita a loro”, racconta commossa. Giorno numero uno del Grande Fratello vip.

