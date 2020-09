Temptation Island, "le corna non conoscono stagione". Tutte le coppie in gara: crisi dietro l'angolo

Francesco Fredella 16 settembre 2020 a

L’estate è finita ma le corna non conoscono stagione! Rieccoci seduti sul divano anche stavolta a commentare il viaggio nei sentimenti delle sei coppie che partecipano a Temptation Island.



Carlotta e Nello, fidanzati da sei anni. Lei già pronta per il grande passo, lui che ama rimandare. Anna e Gennaro, fidanzati da sei anni. Lei a bordo del caicco che li condurrà all’Is morus relais già piange. Lui, a detta della fidanzata, immaturo. Nadia e Antonio, fidanzati da 2 anni. Dieci gli anni di differenza tra i due. Lui, più grande, vorrebbe più maturità da parte della fidanzata ventiduenne che, a detta sua, non cambierà mai.

Serena e Davide, fidanzati da 3 anni. Lui gelosissimo e maniaco del controllo. Si sono conosciuti quando entrambi erano fidanzati con altre persone. Speranza e Alberto, insieme da 16 anni, non convivono e non sono sposati. Lei non voleva partecipare a Temptation perché non si fida del suo Alberto che, dal suo canto, vuole dare una svolta al loro rapporto.



Sofia e Amedeo, fidanzati da 11 anni. Lei non si sente più amata e voluta. Sofia non sa che il suo fidanzato in passato l’ha tradita e ha deciso di confessarlo alla produzione di Temptation Island promettendo che solo quando il gioco inizierà lo confesserà alla sua compagna. Che il gioco abbia inizio!

