Karina Cascella, tacco 12, vestitino inguinale (trasparente) e décolleté esplosivo: apoteosi erotica

Un mix letale per Karina Cascella: tacco 12, gonna inguinale, vestitino trasparente e décolleté esplosivo. Un filotto imperiale che l'ex tronista di Uomini e donne, oggi opinionista fissa sia nel salotto di Maria De Filippi sia in quelli di Barbara D'Urso, esibisce su Instagram per lanciare però un messaggio profondo e che va ben oltre le apparenze.



"E sei bassa, e sei ingrassata, e metti le gambe così, e taglia i capelli anzi no, tienili lunghi e mi fermo ma potrei andare avanti all’infinito... - scrive la bella Karina - Mi rivolgo ai ragazzi più giovani... Ascoltate un consiglio. Quando si comportano così anche con voi... eh...

fregatevene! Andate avanti per la vostra strada, senza farvi influenzare in maniera negativa dai pareri degli altri! Oggi questo in mondo, regna tanta cattiveria, ma i pensieri positivi, fanno sempre bene e scaldano i cuori". Portate avanti quelli e portate avanti voi stessi, in qualunque modo vogliate essere". Parole sante.

