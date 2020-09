Naike Rivelli, nudo integrale e frontale: foto-scandalo, come "copre" le parti intime

18 settembre 2020 a

Nudo, integrale e frontale. L'ultima frontiera della provocazione firmata Naike Rivelli, che si mostra così come potete vedere qui sotto sui social, più svestita e spudorata che mai. Già, per la figlia di Ornella Muti, da sempre abituata a spingere, provocare e sorprendere, forse la foto più pazzesca mai pubblicata. E no, non si tratta del bacio in bocca con la madre. Ma di quanto potete vedere qui sotto: eccola completamente nuda, due stelline a coprirle i capezzoli, mentre a coprirle le parti intime ci pensa un gattino nero piazzato con chirurgica precisione. Già, il nudo integrale è la vera passione di Naike Rivelli, che nelle ultime settimane aveva fatto parlare di sé proprio per gli scatti che la ritraevano intenta a fare yoga. Indovinate come? Ovviamente senza veli...

