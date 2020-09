Andrea Delogu, "sono sconvolta": dopo La Vita in Diretta, il tiro mancino. Chi ci casca con tutte le scarpe

22 settembre 2020 a

Andrea Delogu è stata una delle sorprese più positive dei palinsesti Rai durante l’estate. Con la sua interpretazione delle conduzione de La Vita in Diretta insieme a Marcello Masi ha raccolto un grande favore del pubblico, che continua a seguirla anche lontano dagli schermi televisivi. La Delogu è infatti molto attiva sui social, dove cerca di differenziarsi dalla massa tra post seri e ragionati e altri più ironici. Come l’ultimo pubblicato qualche ora fa su Instagram, dove Andrea ha spiazzato e confuso i suoi fan: “Ragazzi sono sconvolta, sono uguale a mia nonna nel 1971”, ha scritto a corredo di un video che la mostra in bianco e nero. Qualcuno ci casca con tutte le scarpe, ma in realtà quella in video non è altri che lei invecchiata da un filtro.

