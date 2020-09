Jolanda De Rienzo, il Lato B (e i bikini) della giornalista più sexy d'Italia: "Tranquilli, ho foto per una settimana"

22 settembre 2020 a

"Una giornata perfetta". La giornalista sportiva più sexy d'Italia? Jolanda De Rienzo se la gioca eccome, con una foto di spalle in controluce che ne esalta le curve generose e il Lato B perfetto. "Vorrei tranquillizzare i miei 'odiatori preferiti'... vacanze terminate!", scherza lei su Instagram rivolgendosi direttamente ai fan più critici. Volto noto di Sportitalia e ora di Eleven Sports, risponde pan per focaccia a chi la accusa di pubblicare solo foto in bikini.

"Non posso assicurarvi che rimarrò in casa, perché viaggio molto per lavoro (Covid permettendo) ed adoro conoscere nuovi posti, persone (e anche assaggiare nuovi cibi lo ammetto!)". In ogni caso, conclude sarcastica, "tranquilli, di foto in costume ne ho per una settimana, così potete commentare a dovere sottolineando la pochezza della mia interiorità". Meglio di un gol all'ultimo minuto.

