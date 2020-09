Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci? Prima viene messa all'angolo, poi il "raptus" di Petrelli: in piscina succede di tutto

24 settembre 2020 a

Ormai è una sorta di assedio, quello di Pierpaolo Petrelli nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Siamo ovviamente nella casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E chi segue il programma sa che l'ex "velino" di Striscia la Notizia, per l'ex di Flavio Briatore, ha sostanzialmente perso la testa. E non è del tutto non ricambiato. Insomma, il feeling tra i due è evidente e cresce di giorno in giorno. L'ultima prova? Arriva ancora una volta dalla piscina, dove i due si sono scambiati un bacio subacqueo "per gioco", che però tanto gioco alla fine non è sembrato. Ma qui si parla di altro, dell'assalto di Petrelli alla Gregoraci. Assalto che potete vedere qui sotto: prima viene messa all'angolo, dunque ecco che Pierpaolo le "salta addosso". Il risultato? Un abbraccio molto sentito. E la Gregoraci è tutta un sorriso...

