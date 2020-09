Mario Balotelli tradisce Alessia Messina e nega la relazione? Lei pubblica i suoi sms: seppellito

29 settembre 2020 a

Una relazione lampo quella tra Mario Balotelli e Alessia Messina. Il calciatore, che neppure una settimana fa si dichiarava innamoratissimo, ha già liquidato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La fine però non è stata delle migliori: lui che si è fatto beccare con un'altra e lei che si vendica. Lo scontro non può che essere andato in scena via social, dove qualcuno chiede alla Messina se si trovi a casa di Balo, ma lei replica più chiara che mai: “Grazie per avermi fatto vedere una nuova ragazza nella casa di Balotelli, ma non ho più niente a che fare con questo personaggio”.

Immediata la reazione del calciatore che nega ogni accusa: "Perché la gente non accetta un no come risposta? Perché non accetta un rifiuto come risposta? Perché insistono nel rompere e nel parlare di te quando non c’entrano più con la tua vita? Perché? Visibilità? Popolarità? Ignoranza? Soldi? Tutto insieme? Mah! La vita è bella: godetevela senza rompere le p…e. Comunque ragazzi, sono single e sono quasi tre anni che lo sono quindi basta please!” tuona l'attaccante del Brescia.

Ed ecco che arrivano le prove. L'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi non ci sta e pubblica i messaggi inequivocabili tra i due. "Tu vedrai il vero Mario, Alessia”, le scriveva prima della rottura. Poi il commento finale di lei: “Scusatemi se pensavo di essere fidanzata. Di una popolarità così non ne ho bisogno”.

