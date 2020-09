Selvaggia Lucarelli contro Vanessa Incontrada: "Lo stacco di coscia", ritocchino nella copertina nuda

30 settembre 2020 a

“Ho pensato un po’ a cosa dire sulla copertina di Vanity Fair con Vanessa Incontrada nuda”. Ha esordito così Selvaggia Lucarelli in un post sui social in cui ha criticato la scelta della conduttrice televisiva, che ha spaccato a metà l’opinione pubblica con il suo scatto senza veli: c’è chi crede che la Incontrada sia un messaggio positivo in materia di accettazione del proprio corpo e chi invece ritiene che sia l’esatto opposto. “Dopo averla vista mi è rimasta addosso una strana sensazione”, ha commentato la Lucarelli, che poi ha affondato il colpo: “In quella foto Vanessa è molto bella, il problema è che la trovo fuori fuoco rispetto al messaggio che vorrebbe dare. Io vedo una bella donna, una donna con un peso normale, con una pelle legittimamente lisciata da photoshop, uno stacco di coscia che scanzate, un sorriso perfetto, una sensualità evidente. Tutto meraviglioso - ha concluso - ma abbastanza distante dal tema dell’accettazione”.

