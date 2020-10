Grande Fratello Vip, la fucilata di Belen Rodriguez: "Perché ci sono rimasta male", messaggio a Mediaset?

Francesco Fredella 02 ottobre 2020 a

Belen Rodriguez si racconta. Dagli esordi al successo. Passando per il matrimonio con Stefano De Martino, naufragato per la seconda volta. In un’intervista a Il Fatto Quotidiano la showgirl, in corsa per la conduzione dell’Isola dei famosi, dice: “Non smetto mai di stupirmi. Credo di essere molto fortunata a far parte di questo show, prima forse lo capivo meno, ora apprezzo veramente tanto il mio lavoro. Le ore spese sul palco mi rendono felice perché questo lavoro mi dà tantissima adrenalina. Oltre a Maria, ringrazio Sabina (Gregoretti, ndr) e l’intero gruppo di lavoro. Grazie a Teo che mi ha insegnato un sacco di cose, Rudy per la sua capacità di mettersi in gioco, Gerry perché è unico. Sabrina è una meraviglia della natura e i miei compagni di viaggio Alessio e Martin che sono speciali.”

Capito Tu si quel vales chiuso, la Rodriguez fa chiarezza sulla proposta ricevuta per la conduzione del Grande Fratello vip. “All’inizio si ci sono rimasta male perché volevo farlo, con il senno di poi invece era giusto così. Vorrei fare cose diverse”, racconta. “Il mio guadagno principale è la televisione. Inutile nascondere che il digital è la nuova vetrina e bisogna accettare i cambiamenti. Ci lavoro e sinceramente anche quello per me è un grande guadagno considerando il seguito che ho".

Belen, da sempre sulla cresta dell’onda, rifarebbe tutto: reality, programmi, scoop e copertine. “Mi chiedo se potessi tornare indietro se rifarei tutto allo stesso modo, lo stesso lavoro. Forse cambierei delle cose. La fama toglie tanto, è stressante avere sette persone ogni giorno sotto casa tua”, tuona a Il Fatto. E poi la stoccata finale su De Martino: “Sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare.” Ora la Rodriguez ha ritrovato il sorriso con Antonino Spinalbese, hair stylist di 25 anni.

