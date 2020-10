Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi, la frase rubata: "Te lo chiederà", gossip impazzito su Briatore

02 ottobre 2020 a

Le frasi rubate tra Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi agita i telespettatori del Grande Fratello Vip e infiamma il gossip, tirando in ballo direttamente Flavio Briatore. "Secondo me quando esci ti chiederà di sposarlo", dice la Brandi alla Gregoraci. "Me lo chiede continuamente", è la replica della showgirl e attrice calabrese, che ha spiegato però di rifiutare sempre. "Come mai"?, chiede la Brandi. "Perché basta". Ovviamente, le due amiche parlano con grande riservatezza e la regia non riesce a cogliere il soggetto. E qui gli appassionati, su Twitter, si sbizzarriscono.

"Chi sarà? quello dell'aereo?", chiede qualcuno, riferendosi all'aereo che ha sorvolato il giardino della casa con uno striscione e un messaggio, "Sei l'epicentro del mio terremoto". Pierpaolo Pretelli, spasimante della Gregoraci, ci è rimasto di sasso. Lei ha glissato, sostenendo che era un messaggio in codice "delle mie amiche". Ci credono in pochi. E la fantasia galoppa. Chi pensa che l'assedio sia proprio di Briatore, "che vuole riprovarci". Ma quel "basta" potrebbe anche voler significare un "ho già dato", alla luce dei duri sfoghi proprio contro l'ex marito. E la Brandi, vera e propria "confidente" di Pretelli, potrebbe in realtà far riferimento alla "cotta" dell'ex velino di Striscia per Ely.

