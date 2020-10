Francesca Brambilla, la Bonas di Avanti un altro sfida la censura: nudo integrale sul letto

05 ottobre 2020 a

Francesca Brambilla ha infiammato i social questa mattina con uno scatto supersexy. La “bona sorte” di Paolo Bonolis ha soddisfatto i suoi 900 mila follower con uno scatto che ha già fatto il giro del web. La modella si è mostrata in uno scatto in cui si ritrae completamente nuda, avvolta solamente dalle coperte del suo letto.

Una posa che ha fatto sicuramente surriscaldare gli animi dei tanti fan che hanno manifestato il loro consenso con migliaia di like e centinaia di commenti in pochi minuti. Non è sicuramente la prima foto piccante che la modella pubblica sul suo profilo. Francesca che è tornata single è anche in procinto di lasciare la trasmissione “Avanti un altro” che l’ha resa famosa negli ultimi anni.

