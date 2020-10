Grande Fratello Vip, "la differenza tra gay normali e...". Dopo il "fro***", altro disastro di Patrizia De Blanck

05 ottobre 2020 a

La toppa è peggio del buco. La contessa Patrizia De Blanck è stata rimproverata da diversi concorrenti del Grande Fratello Vip per aver detto: ""C’ho la voce del fr**io". L'espressione non è piaciuta, per esempio, né a Matilde Brandi né a Tommaso Zorzi, oltre ad aver fatto indignare il web. Ecco perché poi la De Blanck ha cercato di giustificare il suo scivolone, ma ha solo peggiorato la situazione. A chi le ha fatto notare l'errore, la contessa ha risposto: "Ma non si devono offendere. Perché c’è anche una differenza tra i gay norm… (non ha detto la parola normali fino in fondo) e poi ci sono quelli che io chiamo in… che sono quelli più wi wi wi, che camminano tutti così, che parlano in maniera ecc. Però sempre io li amo, lo stesso”. A queste parole ha poi aggiunto: "Ho tanti amici gay".

