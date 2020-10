Grande Fratello Vip, "fuori da quella roba": Franceska dopo l'eliminazione sfregia Signorini, un caso a Mediaset

Franceska Pepe 06 ottobre 2020 a

Per Franceska Pepe il Grande Fratello Vip è stato troppo frustante. Strano, ma vero. La seconda eliminata al televoto dal reality di Alfonso Signorini su Canale 5, dopo Fulvio Abbate, sbotta: “Evviva sono libera! Finalmente, non ce la facevo più a stare in quella gabbia di pazzi”. E cala il gelo. Perché le sue parole hanno il sapore del disprezzo nei confronti di un reality che l’ha rimessa in pista in televisione.

"Sei gay? Faccio magie". Sconvolgente al Gf Vip: Franceska assalta Tommaso... "con la lingua". Roba da censura

Contro Franceska Pepe, che al momento sembra la più imitata in Rete per il suo modo di parlare, si sono scagliati molti inquilini della casa più spiata d’Italia. Una mega lite, da incorniciare, è quella con Zorzi. Che, però, ha chiarito tutto. Insomma, torna il sereno fra loro. E ribadisce di ricevere, ora dopo ora, tante attestazioni di affetto da parte del pubblico. Ma una parte di telespettatori è rimasta senza fiato dopo l’attacco senza freni della Pepe, che ha apostrofato duramente i suoi ex compagni di avventura.

