Mario Balotelli, l'ex fidanzata spara a zero: "Da dimenticare", una rottura brusca e improvvisa

“Vorrei solo dimenticare”, l’ex fidanzata di Mario Balotelli adesso spara a zero con il calciatore. Lei, Alessia Messina, è arrivata alla ribalta dei settimanali dopo il Grande Fratello Vip grazie alla partecipazione di Enock (fratello di Balotelli), che di riflesso ha fatto parlare ancora una volta del calciatore. “Penso di aver già dato fin troppa importanza a una persona che secondo me non la meritava”, racconta al Magazine di Uomini e donne. Anche Balotelli, nei giorni scorsi, aveva fatto chiarezza su quella storia dicendo basta. Una volta per tutte. Ma il vortice del gossip l’ha inseguito. “Non voglio altri polveroni. È una parentesi che vorrei dimenticare”, continua l’ex di Balotelli che il pubblico ha conosciuto a Uomini e donne. Balo non ne vuole più parlare. Ma cosa è accaduto realmente tra i due? Una rottura brusca, improvvisa. Però, chi conosce da vicino Balotelli ci racconta che preferisce il silenzio ad altro clamore mediatico. Una storia chiusa. Si volta pagina.

