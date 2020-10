Belen Rodriguez, colpo basso di Stefano De Martino: cosa porta a casa, col figlio ora sono guai

Roberto Alessi 12 ottobre 2020 a

a

a

A Stefano De Martino piace vincere facile. S'è preso un cucciolo di Labrador che è la fine del mondo e che ha chiamato Choco, da chocolate, che è il tipo di colore del cagnolino, cioccolato. Inutile dire che Santiago è impazzito per Choco, e non vede l'ora di andare dal padre per poter giocare con lui, ovvio: a chi non piacerebbe, bambini o adulti che siano, passare le giornate a giocare con un cucciolo caldo che ti riempie di baci e feste? Belen Rodriguez incassa, per una volta un maschio, suo figlio, preferisce Stefano a lei.

"Il nostro problema è sopravvivere". Milly Carlucci, profezia nera su Ballando con le stelle: Rai contro Mediaset, sorpresa disastrosa?

"Avete visto quelle foto?". Coronavirus, quel bruttissimo sospetto su Belen Rodriguez

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.