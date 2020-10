Grande Fratello Vip, il cupo timore di Alba Parietti sul figlio Francesco Oppini: "Spero non gli rovini la vita"

Roberto Alessi 12 ottobre 2020 a

Alba Parietti è scesa in guerra per difendere l'amore di suo figlio Francesco Oppini. Mi dice: «Sta facendo, come concorrente, un Grande fratello Vip bellissimo: viene fuori la sua indole pulita, per bene. Ma ora ha quella Dayane Mello che l'ha preso di mira, gli zompa addosso, lo bacia, lo abbraccia, è non è giusto, è indegno che lei dica che lui abbia fatto il primo passo e lo dice mentre lui non può sentirla, dentro al confessionale, chi conosce il gioco può capirmi. Mio figlio è innamoratissimo di Cristina Tomasini, la nuora che ogni madre vorrebbe avere, si sposeranno, mi renderanno nonna spero prestissimo. Cristina è una ragazza pulita come Francesco, per bene, e mi dispiace che possa vivere male certe strategie dell'interno della casa, lei non fa parte del mondo dello spettacolo, fa un altro lavoro, e non spettacolarizza il suo privato".





"Mio figlio è stato più che sincero, ha messo le cose in chiaro, ma nei giochi da confessionale, non tutto viene rivelato e Francesco potrebbe anche essere vittima di certe strategie. Io cerco di proteggere Cristina il più possibile, ma cerco soprattutto di proteggere il loro amore. In questi giorni i lavori di ristrutturazione del loro appartamento vanno avanti, me ne occupo personalmente, è un bell'appartamento a due chilometri da casa mia. Mio figlio sta entrando nel periodo più felice della sua vita e spero proprio che non sia una trasmissione, che tra l'altro seguo ogni momento in queste settimane, a rovinarglielo».

