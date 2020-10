Sara Croce, il dramma della Bonas di Avanti un altro: "Più di un milione di euro", il petroliere "raggirato" la vuole rovinare

19 ottobre 2020 a

Capito Sara Croce? La Bonas di Avanti un altro, la trasmissione di successo di Canale 5 condotta da Paola Bonolis, è stata citata in tribunale a causa della richiesta di risarcimento dei danni pari al valore dei beni e delle somme di denaro che la ragazza e la sua famiglia avrebbero ricevuto da Hormoz Vasfi. Quest’ultimo è un magnate iraniano nonché un importante petroliere: evidentemente le cose non sono finite bene con la Croce, che è accusata di aver allacciato una relazione sentimentale al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari. Il quale tra l’altro è assistito da uno degli studi di avvocatura più rinomati di Milano: l’obiettivo sarà cercare di ottenere un risarcimento che dovrebbe ammontare ad oltre un milione di euro, che è più o meno la cifra che l’imprenditore avrebbe speso per la Croce. Chissà che Vasfi non abbia tratto ispirazione da un altro caso analogo, quello del miliardario russo Vladislav Doronin che lo scorso settembre ha denunciato Naomi Campbell, accusata di non voler restituire beni per circa 3 milioni di dollari.

