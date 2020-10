Mago Otelma contro Francesca Cipriani, rissa a Domenica Live: "Pagliacciata, tenetevi la pescivendola. Sai dove devi ficcarti gli euro?"

19 ottobre 2020 a

a

a

Litigio furioso a Domenica Live tra i due ex amici Mago Otelma e Francesca Cipriani. Ex compagni all'Isola dei famosi, i due sarebbero ora ai ferri corti per questioni legali. Il loro confronto in diretta trascende a tal punto che il Divino sbotta: "Siamo stanchi di questa pagliacciata, tenetevi la vostra pescivendola. Non sa quello che dice. Nessuno la vuole". E nonostante Barbara D’Urso abbia cercato di mediare, Otelma ha concluso con durezza: "Lo proveremo in tribunale".



"Ero ubriaco, mi vergogno". Iconize, dopo le balle in ginocchio dalla D'Urso: ma non basta

La discussione parte del motivo del contendere: all'Isola dei famosi la Cipriani spinse Otelma durante una prova e ora lui le chiede un risarcimento di 200mila euro. "Ho avuto 9 punti di sutura - racconta il mago, parlando di sé al plurale -, abbiamo perso un considerevole guadagno, quindi doppio danno. Siamo poveri, lei è ricchissima. Noi non siamo usciti volontariamente dall’Isola". La Cipriani non ci sta: "Sono allibita e provo una immensa tristezza. Come ti permetti di fare i conti di quello che spendo?". I toni si fanno più aspri, e la D'Urso manda in scena dei fuori onda infuocati tra i due: "Mi hai preso per il c***o. Sei posseduto". "Sai dove ti devi ficcare gli euro? Il popolo ti detesta". L'epilogo in studio era tutto sommato prevedibile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.