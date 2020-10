Elisabetta Gregoraci al GF Vip, "fidanzato fuori dalla casa". Bomba di fango, si finisce dall'avvocato

Francesco Fredella 21 ottobre 2020 a

a

a

Un’altra doccia fredda per Elisabetta Gregoraci (che non sa quello che sta succedendo fuori dal Grande Fratello Vip). A Mattino 5 arriva una bomba: “La showgirl è fidanzata fuori dalla casa”. Lo dice, senza freni, Arianna David (ospite in studio, ex Miss Italia 1993). I rumors parlano da tempo di una frequentazione tra l’ex moglie di Flavio Briatore e un pilota di aerei di linea, che si chiamerebbe Stefano. Ma, intanto, la sorella e la migliore amica della Gregoraci smentiscono tutto. Cercano di placare la bufera che si sta scatenando dopo le dichiarazioni della David.



"Ci sono cose che non puoi sapere". La frase pesantissima della Gregoraci in lacrime al Gf Vip: un clamoroso sospetto su Briatore

Ora spunta una nota congiunta di Marzia e Micaela (quest’ultima è anche l’avvocato di fiducia della Gregoraci). Si legge testualmente: "Pertanto, invitano la suddetta a non dichiarare pubblicamente l’esistenza di un rapporto che non c’è mai stato e a non parlare mai più della vita privata della medesima, poiché non solo non può esserne a conoscenza, ma questo comportamento è lesivo per la reputazione di Elisabetta". Cala il silenzio. Eppure ieri, durante l’ora di pranzo, nel corso di una confidenza con Pierpaolo Pretelli, Elisabetta ha detto: “Ci sono cose che non posso dire”. Cosa significa? La Gregoraci allude ad una storia lontano dai riflettori o un’altra situazione? Tempo al tempo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.