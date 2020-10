Nina Zilli e il coronavirus, dubbi sui tamponi: "Due negativi e poi la febbre", il sospetto sui test

21 ottobre 2020 a

a

a

Nina Zilli si aggiunge alla sfilza di personaggi noti che hanno dichiarato nelle ultime settimane di aver contratto il coronavirus. La cantante, però, sui social ha detto di non essere molto convinta del sistema di tracciamento: "Ho il Covid. Negli ultimi 5 giorni due tamponi negativi, un sierologico negativo e dopo un’ora mi è venuta la febbre. Credo che questi esametti siano un po’ ballerini". Zilli, quindi, ha affermato di essere risultata negativa a tutti i test effettuati per la diagnosi del coronavirus, ma di averlo comunque contratto. Secondo lei, è stata determinante - per la positività - la cena in un ristorante con un suo amico, che si è scoperto positivo. La cantante ha anche detto di essere paucisintomatica: ha febbre, dolori alle ossa e non ha più il senso del gusto, tutte sintomatologie legate al Covid. Restano dei dubbi, però, sul tracing. "Ma come facciamo a essere sicuri se anche chi, come me, si tamponava ogni 5 secondi prende il Covid? Li ho sempre pagati di tasca mia, raddoppiandoli quando andavo ospite in televisione. Lo facevo per proteggere prima la mia famiglia e poi me. Sappiate che non ha funzionato", ha spiegato Nina Zilli.

"Anche mia mamma contagiata". Fede Pellegrini, il contagio non si ferma: il focolaio in piscina, decimato l'Italnuoto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.