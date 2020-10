Grande Fratello Vip, Flavia Vento insultata dalla sorella dopo la crisi di nervi in tv: "Trovati uno psicologo bravo"

21 ottobre 2020 a

Lite nella famiglia Vento: Sabina infatti si è scagliata contro la sorella Flavia Vento consigliandole di recarsi da uno psicologo in merito ai crolli emotivi avuti durante la sua breve partecipazione al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In seguito a queste dichiarazione Flavia Vento, intervistata da NuovoTv, ha replicato ai duri attacchi della sorella: “Dallo psicologo vacci tu!”. L'accusa della sorella era quella di aver attaccato i loro genitori, ma la Vento ha precisato di aver soltanto dichiarato chela madre e il padre non l’hanno aiutata e che avesse avuto dei problemi personali. “Ho smesso di bere grazie a me stessa e alla fede. Fuori luogo dire queste cose. Che ci andassero loro dallo psicologo!”, ha ribadito.

L’uscita dal Grande Fratello Vip di Flavia Vento è stata una scelta personale. “Il fatto che mi sentivo responsabile verso i miei cani. Mia sorella avrebbe anche potuto tenere un cane anziano per aiutarmi. Ho solo detto che da quando ho i cani nè mia sorella nè i miei genitori mi hanno aiutato”, ha spiegato Flavia Vento.

