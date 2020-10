Elisabetta Canalis? Beccata così al tramonto: al lato della strada... una particolare meraviglia

21 ottobre 2020 a

Per una volta scordatevi gli scatti bollenti e provocanti in lingerie. Elisabetta Canalis è pazzesca e sensuale anche quando è tutta vestita. Non ci credete? Allora guardate l’ultima foto pubblicata su Instagram dalla showgirl, che a 42 anni fa ancora girare la testa a migliaia di fan adoranti sparsi per tutto il mondo. Stavolta la Canalis è ritratta con addosso uno scintillante cappotto beige: il dettaglio più curioso è che Elisabetta si trova a bordo strada, mentre alle sue spalle troneggia un imponente Suv e soprattutto c’è uno splendido tramonto californiano a fare da sfondo. Ovviamente come al solito la foto ha racimolato migliaia di “mi piace” nel giro di qualche ora, confermando la popolarità della Canalis, anche se non è mancato qualche doppio senso scontato ma comunque di cattivo gusto per il fatto che si trovasse a bordo strada.

