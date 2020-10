Paolo Mengoli a Storie Italiane, crollo in diretta per la figlia sparita: "Sto respirando male", Eleonora Daniele deve intervenire

22 ottobre 2020 a

a

a

"Sto respirando male". Paolo Mengoli vive il suo dramma privato a Storie italiane. Qualche giorno fa il popolare cantante emiliano degli anni 70 aveva rivelato della figlia che ha creduto sua per oltre 20 anni. In studio, il 70enne è evidentemente agitato, con il fiato corto. "So che hai un marasma dentro", ha cercato di tranquillizzarlo la Daniele. "Dopo quello che è successo nel 2009 non ho più avuto rapporti né con la madre né con la figlia - ha rivelato Mengoli, scosso -. Addirittura anni fa mi sono sentito dire da un conoscente: 'Sei diventato nonno e non mi hai detto nulla?'. Quella che pensavo fosse mia figlia ha avuto un bambino e io non l'ho neanche saputo". "Circa 5-6 anni fa - ha confessato - le ho telefonato per sbaglio, dovevo chiamare un’altra persona con il suo stesso nome. Quando mi ha risposto mi sono scusato, dicendole che avevo sbagliato. Mmm, si, hai sbagliato, è stato tutto ciò che mi ha detto lei, nonostante io le abbia chiesto: Come stai?. Da quando è successo tutto quello che è successo, prendo pillole per dormire".

Storie Italiane, il dramma di Mara Venier: "Un fiume di lacrime", la confessione di Eleonora Daniele

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.