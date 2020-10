Grande Fratello Vip, Alba Parietti "gallina madre": Antonella Elia insulta davanti al figlio, gelo in diretta

Francesco Fredella 27 ottobre 2020 a

a

a

Signorini fa chiarire Antonella Elia e Oppini durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip. Ma prima un rewind: la Elia aveva dato del “viscido” a Francesco Oppini e Alba Parietti (madre del concorrente) aveva fatto un post di fuoco contro la Elia. Ad Oppini, ovviamente, non è piaciuta la parola “viscido”, utilizzata da Antonella. Che si è un po' arrampicata sugli specchi cercando una giustificazione. Alfonso, poi, ha letto il post di Alba Parietti. E la Elia sbotta: “Alba, io ti capisco. Tu sei la gallina madre e hai le penne arruffate”. Gelo in studio. Signorini dribbla. Come risponderà la Parietti?

"Fategli vedere i video". Oppini a letto con la Mello? Panico per Alba Parietti: la richiesta a Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.