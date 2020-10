Chiara Ferragni e Fedez al centro della polemica per questa foto: il dettaglio che preoccupa i fan

Francesco Fredella 28 ottobre 2020 a

E adesso piovono critiche. Chiara Ferragni e Fedez, una delle coppie più social di sempre, sono protagonisti di una nuova notizia virale. Prima del Dpcm di Giuseppe Conte i Ferragnez vanno in una SPA. Ma i follower fanno notare che, alla base della giornata tutta all’insegna del relax, ci sarebbero champagne e quei servizi del centro benessere che dovrebbe evitare una donna in dolce attesa. La Ferragni, lo ricordiamo, nei prossimi mesi darà alla luce una femminuccia. Come mai Chiara, che è una mamma così attenta, ha deciso di rischiare scegliendo di rilassarsi in un centro benessere? Forse sui social molto presto (lo sperano i follower) spiegherà tutto.

