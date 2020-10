Elisabetta Gregoraci, racconto da brividi del (presunto) ex: "Flavio Briatore? Cosa mi ha detto su di lui a una cena a lume di candela"

29 ottobre 2020 a

Sul conto di Elisabetta Gregoraci da giorni se ne sentono di ogni. L'ultima? Quella del suo ex fidanzato Mino Magli. L'uomo ha dichiarato di essere stato fidanzato con l'attuale concorrente del Grande Fratello Vip dal 2001 al 2007, proprio quando la conduttrice aveva già iniziato la sua relazione con l’ex marito Flavio Briatore. "Mi sembrava sincera quella ragazza e mi sembrava amore il tuo quando tornata dal viaggio in Kenya nel 2016, mi preparasti una cena a lume di candela. Mi avevi detto che Briatore era soltanto un amico”, si è sfogato Magli in una lettera destinata al settimanale Oggi.

Le dichiarazioni dell'uomo non trovano però riscontro in quanto più volte dichiarato dalla Gregoraci che ha definito Magli come il fidanzato di sua cugina, non suo. E allora ecco che il presunto ex ha voluto mostrare i biglietti aerei dei viaggi fatti. "Quella di chiudere gli occhi davanti alle sue bugie era per me quasi un’abitudine - ha proseguito -. Ero innamorato, e temevo che scoprire la verità mi avrebbe costretto a lasciarla, così accettai le sue rassicurazioni. Ma ci si sveglia anche dal sonno più lungo”. Poi la frecciatina: “Le auguro una vita ricca come piace a lei”.

