Guillermo Mariotto a Storie Italiane: "Rossella Erra cicciona?". Orrore a Ballando con le stelle, scuse in ginocchio in diretta

30 ottobre 2020 a

a

a

Un Guillermo Mariotto senza freni. Se lo scorso anno aveva detto di tutto a Razzi, quest’anno non è da meno. Ma lo storico giudice di Ballando con le stelle, sempre sopra le righe, “pizzica” pesantemente Rossella Erra definendola “cicciona” durante una delle puntate di Ballando. Lei a Storie italiane si difende e Mariotto chiede scusa in ginocchio. “Le tue scuse devono essere sentite, vere. Lei si chiama Rossella e basta. Certe parole non vanno mai pensate e dette”, tuona la conduttrice che mette in riga Mariotto. Esuberante. In questa edizione di Ballando forse troppo sopra le righe. Lui sembra aver capito la lezione. E Rossella Erra, che fa parte della giuria popolare, accetta le scuse.

"Guardami", e tocca il petto. Gilles Rocca contro Mariotto, rissa a Ballando con le stelle. La Carlucci deve separarli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.