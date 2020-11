Wanda Nara, nudo integrale allo specchio: non riesce a nascondere il seno, vietata ai minori

10 novembre 2020 a

Da quando l’epidemia di coronavirus costringe un po’ tutta Europa e il mondo a stare il più possibile a casa per evitare il contagio, Wanda Nara sta regalando degli scatti bollenti che stanno lasciando a dir poco il segno tra i milioni di fan che seguono la moglie di Mauro Icardi su Instagram. In particolare l’ultima foto pubblicata ha completamente mandato in tilt il social, raggiungendo centomila mi piace nell’arco di mezzo’ora: il motivo è presto spiegato, dato che Wanda ha scattato un selfie allo specchio in cui è completamente nuda nella parte di sopra, con il solo braccio destro a coprire (a stento) il prosperoso seno. Ovviamente anche il lato B fa il suo solito figurone nella foto: stavolta Wanda non si è trattenuta e ha pubblicato uno scatto che ha infiammato i social.

