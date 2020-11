Samantha Fox, a 54 anni confessa la scelta estrema: "Mi disse di farlo, ma col seno". E così oggi le sue forme...

18 novembre 2020 a

a

a

Ve la ricordate Samantha Fox, la mitica e bellissima cantante e modella che lasciò il mondo senza fiato negli anni '80? Divenne celebre sulle pagine del tabloid britannico The Sun, che nel 1983 la lanciò sulla storica Page 3, in cui si mostravano ragazze in topless. E ora, 34 anni dopo, a 54 anni, la stessa Samantha Fox rivela di avere assicurato proprio le sue forme. "Il mio agente mi consigliò di assicurare ogni seno per 500mila sterline l'uno...", ha spiegato sorniona. E così ha fatto. Insomma, il suo seno è assicurato per la cifra, pazzesca, di 1 milione di sterline. Ne è passato, insomma, di tempo da quel servizio. Dopo, il successo globale come popstar, con più di 30 milioni di dischi venduti. Quindi, il contratto col The Sun: una esclusiva di 4 anni per posare per qualsiasi servizio fotografico soltanto con loro. Dunque, l'assicurazione al seno. Come detto, galeotto fu l'agente: "Mi disse: se Betty Grable può assicurare le sue gambe, tu puoi assicurare le tue tette". Consiglio che Samantha Fox non si è certo lasciata sfuggire.

Quando si gira è... Anna Tatangelo tutto fuori: seno in libertà, dietro le quinte una foto incendiaria | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.