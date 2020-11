Paola Caruso, nudo integrale (e non è uno scherzo): foto senza pudore e senza censura, fan in tilt

Francesco Fredella 19 novembre 2020 a

Adesso parla Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti un altro, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Il suo ultimo calendario senza veli sta andando a ruba in tutte le edicole. Ma Paola, una delle ragazze più simpatiche del jet set televisivo, vorrebbe approdare a Ballando con le stelle e in un’intervista a Diva e donna dice: “Milly non mi vuole… Dice che sono troppo targata Mediaset”. Una frase che sembra proprio vera perché a Ballando con le stelle, il programma di Rai 1, non abbiamo mai visto personaggi di reality o programmi Mediaset. Per la Caruso è un momento d’oro. Il suo nome è spuntato anche in occasione del Grande Fratello Vip. Ma lei - a Diva e donna - ha confidato di non essere pronta per l’ingresso nella casa. Il motivo? La Caruso è madre di Michelino (un bambino stupendo) e non ha alcuna intenzione di lasciarlo solo durante il reality.

