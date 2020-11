Kylie Jenner, perizoma rosso fuoco e posa plastica: il lato B lo mostra così, una foto da censura

19 novembre 2020 a

Inverno? Non proprio, almeno per Kylie Jenner, la celebre, provocante e bellissima influencer. Già, in California, Stati Uniti, fa ancora caldo. Fa sempre caldo, o quasi. E così Kyle Jenner non perde l'occasione per mostrarsi così come la potete vedere qui sotto. In bikini, certo, ma quello è il meno. Un perizoma rosso fuoco, mentre con gli occhi chiusi si gode il sole seduta al bordo della sua esclusiva piscina. Una posa per i social, ovviamente, dove dominano le forme, prorompenti, della Jenner. E gli occhi cadono sul lato B che, con la complicità di una posizione plastica e del costumino, assume una forma plastica, pazzesca. Insomma, una Kylie Jenner da urlo.

