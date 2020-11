Belen Rodriguez, bomba di Rocco Siffredi: "Tutti vogliono chiav***, ma attenzione". La bomba: "Come ti rovina la vita"

19 novembre 2020 a

Senza peli sulla lingua, Rocco Siffredi dice la sua su Belen Rodriguez. Lo fa in una lunga intervista a Mowmag in cui il re dell'hard si spende anche sulla showgirl argentina e sulla sua storia con Andrea Iannone, al quale avrebbe fatto "perdere il senno. Lui si è proprio rovinato", ha aggiunto. Lapidario, insomma. E ancora, su Belen, Rocco Siffredi ha affermato: "Ci vuole una patente molto più importante (per gestire Belen rispetto a quella per la moto, ndr), perché quella costa, è difficile da gestire... ti manda al manicomio! Ecco, purtroppo questo ragazzo ha avuto la sfortuna di essere invidiato dall’Italia intera per Belén. Però alla fine gestirla è dura. Molto dura, con tutto il bene che le voglio", ha sottolineato. Ma non è finita. Siffredi aggiunge: "Ragazzi, in Italia tutti vorrebbero chia*** con Belen, ma nessuno ci si vuole innamorare. L’unico che ci è cascato è stato lui. lo dico con tutta la simpatia, non voglio essere cattivo, però voglio dire... per portare Belén non va bene la patente che hanno ‘sti ragazzi", ribadisce e conclude Rocco Siffredi.

