Simona Ventura, orrore di Fabrizio Corona: "Non riesce ad arrivare a fine mese, com'è ridotta"

Ha detto di tutto, Fabrizio Corona, in un'intervista al magazine Mowmag. Insulti e fango un po' per tutti, da Matteo Salvini a Selvaggia Lucarelli. Dunque, frasi da brividi anche su Simona Ventura, un po' ai margini del mondo dello spettacolo: "La Ventura fa fatica ad arrivare a fine mese. Cioè, voglio dire: la Ventura", ha affermato. Parole a caso, dichiarazioni gratuite, lontane anni luce dalla realtà. E chissà cosa ne penserà la diretta interessata. E ancora, soltanto per pescare altre frasi dal mazzo, ecco quelle su Lele Mora, a cui il re dei paparazzi era un tempo molto legato: "L'ho visto tre mesi fa in strada, per sbaglio - ha premesso -. A me è sembrato un estraneo, mi fa pena, perché si atteggia come fosse ancora quello di una volta ma ormai è il nulla. I protagonisti del mondo dello spettacolo dal 95 al 2005 sono tutti finiti", ha concluso Fabrizio Corona con una improbabile sentenza.

