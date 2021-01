Grande Fratello Vip, "tombola e briscola". Sapete chi è questo ragazzo? Clamorose allusioni intime

01 gennaio 2021 a

Colpo di scena al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Mentre Tommaso Zorzi, ignaro di tutto, festeggia il Capodanno con gli altri coinquilini "reclusi" per lo speciale Happy New Year, un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi sgancia la bomba sui social. Il cantante Luca Vismara, già visto anche all'Isola dei famosi, ammette una amicizia intima con l'influencer milanese: "Io e lui ci siamo visti più volte… Qualcosa c’è stato e no, non abbiamo giocato a tombola e nemmeno a briscola".



Dopo le allusioni, incalzato dai fan, Vismara esce allo scoperto: "Vorrei che nascesse tutto in maniera semplice. Lo spero. Se nascerà qualcosa sarà fuori dal Grande Fratello Vip. Se poi non nasce nulla amen. Come tanti amori non sono nati non andrà avanti nemmeno questo". Anche se voci di corridoio a Mediaset riferiscono che proprio Vismara possa essere uno degli ultimi concorrenti a entrare nella casa di Cinecittà, a 40 giorni dalla finalissima, per smuovere le acque e "turbare" Zorzi, uno dei motori di questa edizione del reality.

