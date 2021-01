Grande Fratello Vip, "c'è un decoro". Coinquilini scandalizzati dal raptus passionale di Salemi e Pretelli

02 gennaio 2021 a

a

a

Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi. Il 2021 inizia con una lite all’interno della casa del Grande Fratello Vip. All’influencer milanese non sono piaciuti i baci appassionati e le effusioni troppo intime che la ragazza e Pierpaolo Pretelli si sono scambiati la notte di Capodanno "Io non l'avrei fatto, non fa parte del mio gusto, c'è un decoro!", ha detto Zorzi. “Non hai tatto - ha replicato lei -. Le raccomandazioni sono facili da fare, ma anch'io ho un cuore”. La Salemi, comunque, poi ha ammesso di essersi lasciata andare senza freni e ha parlato delle sue difficoltà nel trovare un fidanzato fuori dalla casa. E alla fine pare abbia compreso il discorso dell’amico: “Dovrò filtrarmi”.

"Tombola e briscola". Qui viene giù il Grande Fratello Vip. Sapete chi è questo ragazzo? Pesanti allusioni intime

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.