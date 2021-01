Niccolò Zaniolo, clamoroso: la madre massacra Madalina Ghenea, "poco più piccola di me"

02 gennaio 2021 a

Sul gossip che sta animando questi ultimi giorni, la vicenda che coinvolge Niccolò Zaniolo e la sua ormai ex fidanzata, Sara Scaperrotta (incinta e "sostituita" da Madalina Ghenea), ora rompe il silenzio la madre del giocatore della Roma, intervenuta a Radio Rai, dove ha speso parole pesantissime: "Dopo aver letto e sentito oggi tutto questo - le parole di Francesca Costa - ho deciso di dire la mia". Dunque, contro la Scaperrotta: "Non è vero che Sara è stata cacciata di casa come dice questa zia, è andata via dopo aver rotto con Nicolò perché la casa era di mio figlio ed era normale tornasse a casa sua. Lei mi ha bloccata su Instagram, con mio figlio si sono bloccati a vicenda, ma noi l’abbiamo trattata come una figlia".

Sul fatto che Sara sia incita, seconda gravidanza dopo averne interrotta una a febbraio, la signora aggiunge: "È vero, questo lo confermo, ed era felice di questa scelta perché diceva di non essere pronta. Ora c’è un altro bambino di mezzo, Nicolò si occuperà di lui materialmente e con l’affetto di un padre, ma non ama più la ragazza. Quando ci ha chiamato per dirci della gravidanza era disperato e piangeva: Ho bisogno di voi. E noi siamo corsi a Roma da La Spezia", ha rivelato.

Ma non è tutto. Francesca Costa ha infatti ammesso di non approvare la nuova storia del figlio con Madalina Ghenea: "Noi non siamo d’accordo con la relazione che sta avendo con questa donna, che è poco più piccola di me. Cerchiamo in tutti i modi di farlo ragionare, purtroppo è uscita e non possiamo fare nulla. Abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera, cerchiamo di seguirlo 24 ore al giorno. Nicolò non è facile da gestire", ha concluso la madre. Una vera e propria bomba.

