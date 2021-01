Arisa, la bomba del re del gossip sul suo fidanzato: "Di lui si sa poco, ma...", la verità sull'uomo misterioso

Roberto Alessi 03 gennaio 2021 a

All'inizio di dicembre, la rivelazione in diretta: «Arisa è fidanzata!». A dirlo Rudy Zerbi nel corso di una puntata di Amici dove la cantante, prof di canto, aveva puntualizzato: «Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Non dire le mie cose!». Poi la rivelazione di Novella 2000: lui è il suo agente Andrea Di Carlo. La "cosa" in realtà era vera e già da qualche mese. «Arisa, all'anagrafe Rosalba Pippa, è innamorata e ricambiata», mi rivela Tiziana Cialdea, che è una sua fan, oltre che giornalista d'assalto. «Lui è Andrea Di Carlo, autore tv e titolare dell'agenzia di spettacolo Adc Management che, tra gli altri, rappresenta anche lei. Ha lavorato al programma di Raiuno Oggi è un altro giorno e segue anche Morgan e Asia Argento».

Nel cuore della cantante dalla voce più calda della musica italiana c'erano stati Giuseppe Anastasi, autore di molti dei suoi brani, e Lorenzo Zambelli, anche lui suo manager. Lei e Lorenzo sono stati insieme per oltre nove anni, tra alti altissimi e bassi bassissimi. «Un amore eccezionale» l'aveva definito lei. «È stato amaro e dolce, difficile, ma assolutamente un quadro disegnato da Dio». Sono stati più volte in bilico, tra lasciarsi e sposarsi. Fino a dirsi addio. Invece di Di Carlo si sa meno, non essendo un personaggio pubblico. Quarantaquattrenne, ha tre figli nati da una precedente relazione. Si chiamano Tommaso, Matteo e Davide e lui li mostra con orgoglio sui social dove aggiorna i follower anche sui suoi impegni professionali.

Da quando Arisa è entrata nella sua vita, pur non trascurando gli artisti che segue, l'accompagna sempre dietro le quinte dei programmi cui lei partecipa. Non a caso Andrea era al suo fianco anche a Sanremo, quando Amadeus ha annunciato in diretta tv i nomi dei cantanti che si esibiranno nella settantunesima edizione del Festival. Era il 17 dicembre. La stessa mattina, sempre su Instagram, lui aveva postato lo scatto di un bacio a fior di labbra con la sua Rosalba (lui la chiama così). Erano insieme all'aeroporto di Fiumicino, in partenza per Nizza dove avrebbero raggiunto la Liguria. Arisa sarà a Sanremo con Potevi fare di più", di certo Andrea di più non poteva fare.

