Grande Fratello Vip, "diffida inattesa". Signorini spiazza Zelletta: il disastro in diretta con la fidanzata Natalia Paragoni?

05 gennaio 2021 a

a

a

Brutte sorprese per Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip. Nel corso del serale di lunedì su Canale 5, Alfonso Signorini ha avvisato il modello che la fidanzata Natalia Paragoni, accusata di averlo tradito durante una vacanza a Capri, ha rifiutato a partecipare alla trasmissione per avere un altro confronto con il ragazzo. Di più, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne avrebbe addirittura diffidato il GF Vip ad affrontare nuovamente la questione. Doccia fredda per Zelletta, che ha passato l'ultima settimana a piangere nella casa.



“Sono innamorato intellettualmente di lui...”, la confessione choc di Andrea Zelletta

"Questa sera - gli ha spiegato Signorini - il GF ha invitato Natalia per darti la possibilità di avere delle risposte ai tuoi dubbi. Purtroppo lei ha rifiutata, non ce l’aspettavamo. Non è voluta venire a parlarti. Ti dico anche che ci ha fatto arrivare una diffida in cui ci chiede di non affrontare questo argomento. La sua richiesta ci ha colto di sorpresa e non me l’aspettavo una reazione così formale e dura, anche nei tuoi confronti. Il fatto che lei non voglia essere qui a guardarti negli occhi desta un po’ di stupore".

Nella notte Zelletta si è mostrato avvilito. Giulia Salemi ha provato a rincuorarlo: "Amore sono scioccata della diffida. Questa cosa ha avuto una risonanza fuori, sarà uscito il nome. Tu l’hai difesa, tutelata e hai detto che credi a lei, più di così non può volere. Io però fossi in lei sarei venuta, anche solo per rivedere il mio ragazzo e rassicurarlo". Ma lui fa buon viso a cattivo gioco: "Io sono sereno. La mia ragazza avrà avuto le sue motivazioni. Se avessi avuto cose da chiarire sarei uscito, poi permetti che dopo quella bomba posso avere delle ore di sbandamento dove ho pensato di tutto? Comunque io non credo che lei si sia tirata indietro. Forse mi ha tutelato o non ha voluto riparlare di questa storia".

“Sono innamorato intellettualmente di lui...”, la confessione choc di Andrea Zelletta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.