Barbara d'Urso, colpaccio per Mediaset: torna in onda e...

Sort. Dieta sanissima. Dirette Instagram. I pochissimi giorni di relax per Barbara d’Urso sono scanditi da molto allenamento: la regina degli ascolti di Canale5 - che ha un fisico mozzafiato - tornerà domenica in onda con Domenica Live, Live non è la d’Urso e da lunedì tutti i giorni con Pomeriggio5. Mediaset si prepara a cavalcare un altro successo con picchi di share pazzeschi: 23% assicurato e ben 10 milioni di contatti sui social.

Per il Biscione si tratta di una vera e propria festa quando i dati di ascolto, alle 10 di ogni mattina, arrivano sulle scrivanie dei piani alti di Cologno Monzese. Ora, più che mai, la d’Urso (che lo scorso anno è stata definita la donna più influente delle televisione negli ultimi decenni) sarà alle prese con l’inizio dell’ultimo scorcio di stagione televisiva (fino a giugno). Un periodo molto delicato per i programmi tv, visto che l’Italia ha iniziato la fase della vaccinazione. La d’Urso è pronta a raccontare con i suoi esperti e opinionisti , oltre che con le inchieste di Live, il nostro Paese in lungo e largo.

