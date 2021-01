Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea, interviene la madre: "Giù le mani da mio figlio!"

06 gennaio 2021 a

“Madalina, giù le mani da mio figlio”: Francesca Costa, madre del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, ha detto la sua sulla telenovela che coinvolge il giovane. Lo riporta il settimanale Oggi, che ricostruisce anche l’intera vicenda: Zaniolo ha lasciato la fidanzata incinta, Sara Scaperrotta, per Madalina Ghenea, un legame appena nato e messo in dubbio, nonostante i messaggi sui social, dalla stessa attrice romena. La madre del calciatore, contattata dalla rivista, ha confermato la sua contrarietà alla storia del figlio con una donna molto esposta e soprattutto più grande di lui di 11 anni: “Vorrei dire a Madalina di tenere giù le mani da mio figlio!”. Stando a quanto riporta Oggi, ci sarebbe una certa irritazione anche da parte della squadra di Zaniolo, la Roma: Sara e Nicolò si erano già lasciati in passato e, dopo quella sbandata, la squadra aveva “convinto” il ragazzo a fare sul serio e ad andare a convivere con la fidanzata nel quartiere del Torrino, in una casa presa in affitto da Francesco Totti.

