Kate Middleton e William, "non lo nego". L'amante vicina di casa? Clamorose voci sul "legame inappropriato"

08 gennaio 2021 a

Sono passati due anni dal momento più difficile che William e Kate hanno vissuto come coppia. All'epoca, infatti, circolavano diverse voci sul presunto flirt tra il principe e la vicina di casa Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley. Adesso nuove indiscrezioni riportano il caso alla ribalta. A parlarne è Angela Mollard, esperta di questioni reali. Fu proprio lei a rivelare che la Middleton comandava a bacchetta il marito e a spiegare perché per un periodo la duchessa non indossasse più l'anello di fidanzamento. "Non credo che William sia il tipo che metterebbe mai in pericolo il suo matrimonio o la monarchia - ha spiegato l'esperta in merito al caso Rose Hanbury -. Ho il sospetto che fossero solo buoni amici e andassero d’accordo. Non nego la possibilità di un legame inappropriato. Ma il fatto che il pettegolezzo sia durato solo qualche mese e non se ne sia più parlato mi fa pensare che si sia trattato solo di un 'contrattempo'". Tuttavia non fu un momento facile per i reali: "Si è trattato di un periodo molto stressante e teso per Kate Middleton e William, direi l'ultimo scandalo che li ha riguardati come coppia".

